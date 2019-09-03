В одной из католических школ в США местный священник запретил книги о Гарри Поттере

В одной из католических школ Нэшвилла (штат Теннесси, США) запретили книги и фильмы о Гарри Поттере. Школьный священник утверждает, что в произведениях рассказывается как о доброй, так и о злой магии. Также он считает, что заклинания, описанные в книгах, при прочтении могут "вызывать в воображении злых духов", передает CBS News.

Родители поделились с журналистами электронным письмом, которое разослал преподобный Дэн Рихиль, пастор прихода католической школы Святого Эдварда. В нем священник пишет, что консультировался с несколькими экзорцистами из США и Рима, и они посоветовали запретить книги.

Образовательное управление округа, в котором находится школа, толком не смогла прокомментировать ситуацию, заметив лишь, что перед рассылкой письма пастор общался с одним из родителей школьников, который, вероятно, оказался ярым противником колдовства, даже если речь идет о фэнтези.