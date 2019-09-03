В России работает только половина женщин трудоспособного возраста - Росстат

По данным Росстата, в 2018 году трудоустроенными были только 53,2% российских женщин трудоспособного возраста. По словам экспертов, это может свидетельствовать о том, что россиянки сфокусированы на семье и детях.

В целом по стране работает 59,8% населения (15 лет +) при этом у мужчин занятость составляет 67,8%.

"Данные статистики можно объяснить рядом причин: во-первых, в условиях спада экономической активности и последующих увольнений персонала, женщины как дискриминируемая категория первыми попадают под сокращения", - пояснила РИА Новости профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова.

Кроме того, по ее мнению, есть вероятность роста теневой экономики и непрозрачности найма персонала.

Ранее стало известно, что в России работают 7,3 млн жителей страны старше трудоспособного возраста.