25 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
полиция, полицейский, ДПС (2018) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале посадили бывшего инспектора ГИБДД, оформлявшего липовые аварии

На Среднем Урале суд вынес приговор 36-летнему бывшему сотруднику ОГИБДД ОМВД России по Березовскому. Он признан виновным в совершении ряда должностных преступлений.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, осенью 2017 года старший инспектор ГИБДД по просьбе знакомого оформил материалы об инсценированных дорожно-транспортных происшествиях, а также справки о ДТП, куда внес ложные сведения о повреждениях автомобилей, дате, месте, времени и участниках аварии. Составленные полицейским документы впоследствии использовались собственниками авто для получения страховых выплат.

Всего так было задокументировано три факта ДТП, в результате чего собственники якобы пострадавших машин получили страховые выплаты на общую сумму более миллиона рублей, причинив тем самым ущерб страховым компаниям. Как показало расследование, за оформление двух липовых ДТП инспектор получил 12 и 14 тысяч рублей, а третий факт был оформлен им из личной заинтересованности.

мигалки(2019)|Фото:Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, общий объем материалов уголовного дела составил девять томов. Своей вины сотрудник ГИБДД так и не признал.

Суд вынес свой приговор: четыре года лишения свободы. Отбывать срок теперь уже бывший полицейский будет в исправительной колонии общего режима.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь областного Главка Валерий Горелых, выявили и задержали нечистого на руку представителя ГИБДД сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.

"24 мая 2018 года его с позором изгнали из системы МВД за проступок, порочащий честь органов внутренних дел. А теперь он понес и предусмотренную законом уголовную ответственность", - отметил полковник Горелых.

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На Среднем Урале посадили бывшего инспектора ГИБДД, оформлявшего липовые аварии

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Теги: ГИБДД, суд, приговор, Березовский



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