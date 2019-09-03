Уже у второго за сутки рейса из Челябинска в Турцию возникли проблемы: борт сел в Краснодаре

Борт, летевший в Турцию из Челябинска авиакомпании Red Wings, экстренно сел в Краснодаре, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе южной воздушной гавани.

Экстренная посадка потребовалась из-за того, что одному из пассажиров стало плохо во время полета. Борт сел 3 сентября в 2.25 по московскому времени.

Уже в 3.33 самолет вылетел в Турцию.

Стоит отметить, что это уже второе ЧП за сутки с самолетами этой авиакомпании, которые выполняли рейс из Челябинска в Анталью. Накануне аналогичный рейс задержали на несколько часов из-за неисправности самолета, пассажиры всю ночь провели в челябинском аэропорту.