В Тюменской области глава ТСЖ получил "условку" за то, что пенсионер попал под "сошедшую" с крыши снежную лавину и умер от травм

Глава ТСЖ "Сибиряк" наказан за смерть пенсионера в Боровском, который погиб под сошедшей на него снежной "лавиной", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, днем 11 марта 83-летний житель села Богандинское приехал в поселок Боровский к нотариусу. Его офис располагался на первом этаже многоквартирного шестиэтажного жилого дома №34 по улице Островского. Когда потерпевший подошел к крыльцу офиса, на него с крыши жилого дома "сошла" снежно-ледяная лавина. Нотариус вызвала "скорую помощь" и полицию. Пострадавшему на месте оказали первую помощь и экстренно доставили в больницу, однако спасти не смогли – пенсионер умер от травм.

Под суд попал получивший эту должность в июне 2014 года глава ТСЖ "Сибиряк", которое обслуживало многоквартирный дом. Проявив небрежность, он проигнорировал многочисленные жалобы собственников квартир о том, что снег постоянно падает с крыши, и не организовал очистку кровли. За это председатель товарищества получил три года условно с аналогичным испытательным сроком.