В Тюменской области глава ТСЖ получил "условку" за то, что пенсионер попал под "сошедшую" с крыши снежную лавину и умер от травм

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Тюменская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области глава ТСЖ получил "условку" за то, что пенсионер попал под "сошедшую" с крыши снежную лавину и умер от травм

Глава ТСЖ "Сибиряк" наказан за смерть пенсионера в Боровском, который погиб под сошедшей на него снежной "лавиной", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Читайте также:

Напомним, днем 11 марта 83-летний житель села Богандинское приехал в поселок Боровский к нотариусу. Его офис располагался на первом этаже многоквартирного шестиэтажного жилого дома №34 по улице Островского. Когда потерпевший подошел к крыльцу офиса, на него с крыши жилого дома "сошла" снежно-ледяная лавина. Нотариус вызвала "скорую помощь" и полицию. Пострадавшему на месте оказали первую помощь и экстренно доставили в больницу, однако спасти не смогли – пенсионер умер от травм.

Под суд попал получивший эту должность в июне 2014 года глава ТСЖ "Сибиряк", которое обслуживало многоквартирный дом. Проявив небрежность, он проигнорировал многочисленные жалобы собственников квартир о том, что снег постоянно падает с крыши, и не организовал очистку кровли. За это председатель товарищества получил три года условно с аналогичным испытательным сроком.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюменской области глава ТСЖ получил "условку" за то, что пенсионер попал под "сошедшую" с крыши снежную лавину и умер от травм

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Боровский, пенсионер, снег, наледь, смерть



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.03.2019 11:05 Мск В Тюменской области пенсионер попал под "сошедшую" с крыши снежную лавину и умер от травм

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети