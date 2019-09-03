25 Сентября 2020
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роснефть, огнеопасно,бензовоз,бензин (2018) | Фото:Накануне.RU

"Транснефть" и "Роснефть" дискутируют из-за заявления Шрёдера

Заявление Герхарда Шрёдера "О комплексных мерах по повышению контроля качества в системе магистральных трубопроводов" спровоцировало полемику между "Транснефтью" и "Роснефтью".

Бывший федеральный канцлер Германии, ныне занимающий пост в совете директоров "Северного потока-2", призвал осуществлять ежедневный контроль качества нефти.

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин рассказал информагентству RNS о том, что привлечение независимых экспертов к контролю качества нефти возможно лишь с 2020 г. и при условии, что их услуги будут оплачиваться нефтяными компаниями, поскольку привлечение таких экспертов обойдётся на порядок дороже исследований в отечественных лабораториях.

Предложение Шрёдера об ужесточении нормативных требований к качеству нефти и изменению предельного содержания хлорорганических соединений (ХОС) вызвало в "Транснефти" "особую обеспокоенность". При этом Дёмин рассказал, что "Роснефть" якобы скрывает от совета директоров то, что в 2018-2019 гг. сразу на нескольких приёмо-сдаточных пунктах в систему магистральных трубопроводов поступала нефть с относительно высоким содержанием ХОС (8 ppm).

В "Роснефти" сочли заявление Игоря Демина "неприемлемым по содержанию и неуважительным по форме", тогда как обращение Герхарда Шрёдера "отражает позицию европейских потребителей и содержит тщательно проработанные, распространённые в мировой практике и поддержанные отраслевыми экспертами предложения, направленные на обеспечение энергобезопасности России, Германии и других стран ЕС".

Также "Роснефть" обращает внимание на нерешённый характер проблемы загрязнения нефти. До сих пор неясно, что стало причиной загрязнения, что будет происходить с 5 млн тонн суррогата, отправленного вместо законтрактованной нефти и станут ли подобные инциденты предотвращаться в будущем.

Напомним, хлорорганические смеси в составе нефти, поступавшей по нефтепроводу "Дружба", были обнаружены 19 апреля. Это спровоцировало спор между двумя компаниями. В июле Дмитрий Песков назвал эту дискуссию "корпоративной" и не требующей реакции президента.

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"Транснефть" и "Роснефть" дискутируют из-за заявления Шрёдера

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Теги: нефть, Роснефть, Транснефть, Шрёдер, Демин



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