Глава Прикамья объяснил необходимость досрочной отмены ЕНВД

Реальная налоговая нагрузка по ЕНВД составляет менее 1% выручки, режим используется в основном для налоговой оптимизации и остается последней массовой брешью в системе налогообложения, объяснил необходимость досрочной отмены ЕНВД губернатор Пермского края Максим Решетников во время "прямого эфира" в Instagram.

Губернатор сослался на слова главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, который назвал вмененный налог несоответствующим реальным вызовам. Отказ от налогового режима соответствует международным подходам, когда налоги платятся с выручки.

"Понятно, что Федеральная налоговая служба и министерство финансов ориентированы на то, чтобы эту лазейку закрыть", - сказал губернатор.

Напомним, на федеральном уровне ЕНВД будет отменен в 2020 г., в Пермском крае такая возможность появится уже в 2020 г. Однако семь муниципалитетов проголосовали против этого решения. Накануне решение вынесли депутаты Сивинского района. Как сообщало Накануне.RU, краевой бюджет будет компенсировать отмену ЕНВД, на эти дели заложено 3 млрд руб.