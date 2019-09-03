25 Сентября 2020
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Общество В России Крым
Артек (2019) | Фото:artek.org

В общеобразовательную школу "Артека" пошли дети из 85 регионов России и 22 стран мира

1 сентября в лагере отметили с линейки на "Артек-Арене". В этот день порог знаменитой артековской школы, которую ее ученики зовут не иначе как "Хогвартс", переступили 3334 артековца и 330 юных крымчан.

Впервые среди них были: 60 первоклассников из Гурзуфа и Большой Ялты – два первых класса; 21 ребенок с ОВЗ: на линейке артековцы поприветствовали языком жестов ребят с ограничениями слуха и речи, приехавших на смену глухонемых; дети из 22 стран (Германии, Израиля, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Португалии, Словакии, Гренады и других): они будут сидеть за партами артековской школы вместе с российскими ребятами, а во время торжественной церемонии открытия прошел настоящий урок иностранных языков – все артековцы смогли узнать, как будет звучать фраза "С Днем знаний!" на английском, немецком, сербском, монгольском, арабском, португальском, белорусском, словацком, чешском языках и иврите.

На торжественной линейке в МДЦ "Артек" присутствовал в качестве почетного гостя "Учитель года 2018" Алихан Динаев. А директором общеобразовательной школы "Артека" является Сергей Кочережко, победитель конкурса "Учитель года 2015".

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Алихан Динаев рассказал,  что мечта попасть в "Артек" сбылась для него сегодня особенным образом: "Примерно 50 лет назад одна маленькая девочка из Чечни получила путевку в "Артек", но, к сожалению, не смогла приехать. Прошли годы, она воспитала пятерых детей, но все время сожалела, что так и не побывала в этом прекрасном месте. Сегодня здесь, на сцене, нахожусь я – ее сын, и, в каком-то смысле, реализую ее мечту. Да и свою мечту. Я искренне рад за каждого из вас. Уверен, эти три недели для многих станут самыми лучшими". 2 сентября Алихан Динаев стал звездным вожатым для одного из отрядов.

Почти одновременно с началом учебного года в "Артеке" стартовала и новая смена – дети приезжают сюда круглый год, смены длятся 21 день.

"У "Артека" сегодня более 90 тематических образовательных партнеров, программы которых доступны всем желающим и разнообразны: от самолетостроения до экологии, от спорта до музыка, от живописи и ремесел до естественных наук. Они осуществляются в партнерстве с передовыми корпорациями и вузами и дают детям возможность выбора профессии и навыки построения жизненной траектории. Желаю вам быть жадными до знаний и сохранять такой же интерес к учебе и в дальнейшей жизни!", - напутствовал директор "Артека" Константин Федоренко.

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В общеобразовательную школу "Артека" пошли дети из 85 регионов России и 22 стран мира

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Теги: артек, школа, день знаний



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