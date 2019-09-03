25 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО В России
Мост в поселке Филькино (2019) | Фото: vk.com/Анастасия Пристав

На Среднем Урале восстановлена часть моста, который рухнул через сутки после открытия

Часть моста в поселке Филькино Свердловской области, который рухнул спустя сутки после открытия, удалось восстановить.

Напомним, мост через реку Каква, который разделяет село, обрушился весной 2018 года. Тогда местные власти предложили жителям пользоваться для переправы лодкой три раза в день, в июне этого года сельчане собирались строить мост своими силами. Его частично построили, но накануне он обрушился - через сутки после открытия.

в селе Филькино обрушился мост(2019)|Фото:t.me/lentachold

в селе Филькино обрушился мост(2019)|Фото:t.me/lentachold

Как сообщили Накануне.RU в администрации Серовского городского округа, часть конструкций строящегося моста через реку Каква оперативно восстановлена - работы были завершены поздно вечером 2 сентября.

Мост в поселке Филькино(2019)|Фото: vk.com/Анастасия Пристав

Мост в поселке Филькино(2019)|Фото: vk.com/Анастасия Пристав

"Строительство сооружения будет продолжено после понижения уровня воды в реке. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию мост будет полностью отвечать всем требованиям безопасности", - заверили в администрации.

Как сообщало Накануне.RU, в июне СКР возбудил дело против уральских чиновников, из-за которых жителям пришлось самим ремонтировать мост через Какву.

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На Среднем Урале восстановлена часть моста, который рухнул через сутки после открытия

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Теги: мост, река, обрушение



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