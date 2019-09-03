В Якутии открыт еще один памятник Сталину

В якутском городе Нюрба к 74-й годовщине окончания Второй мировой войны установили бюст генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина.

Памятник в парке Победы установили по инициативе нюрбинского отделения КПРФ на спонсорские средства, сообщает Regnum со ссылкой на администрацию Нюрбинского района.

В 2013 году памятник Сталину был установлен в Якутске. Ранее бюсты Сталина были установлены в городе Мирный и селе Амга.

Напомним, согласно опросу "Левада-центра", 70% жителей России считают, что роль Сталина в истории – положительная. Это стало рекордом за последние годы подобных опросов. Более того, популярность генералиссимуса Советского Союза растет.

Ранее, в 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне был торжественно открыт памятник Иосифу Сталину в Новосибирске. Кроме того, в Кировской области воздвижением памятника "Отцу народов" отметила свое десятилетие партия "Коммунисты России".