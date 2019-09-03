25 Сентября 2020
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сталин иосиф виссарионович (2010) |

В Якутии открыт еще один памятник Сталину

В якутском городе Нюрба к 74-й годовщине окончания Второй мировой войны установили бюст генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина.

Памятник в парке Победы установили по инициативе нюрбинского отделения КПРФ на спонсорские средства, сообщает Regnum со ссылкой на администрацию Нюрбинского района.

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Фотофакт: В Якутии появился еще один памятник Сталину 2 сентября, в день окончания второй мировой войны, в городе Нюрбе был установлен бюст генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ. Мероприятие провели местные коммунисты при участии детей-пионеров. Напомним, что в мае 2013 года памятник Сталину был установлен в Якутске. Памятник планировалось установить в сквере ветеранов, но тогдашний мэр Якутска Юрий ЗАБОЛЕВ выступил против. И Матвей ЕВСЕЕВ, тогда генеральный директор АО «Алмазы Анабара» принял волевое решение предоставить землю под памятник на территории предприятия. Ранее бюсты Сталина были установлены в городе Мирный и селе Амга. И вот теперь в Нюрбе появился четвертый в Якутии бюст Сталина. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU . #sakhalife #памятникиякутии #сталин #нюрба

Публикация от SakhaLife (@sakhalife.ru)

В 2013 году памятник Сталину был установлен в Якутске. Ранее бюсты Сталина были установлены в городе Мирный и селе Амга.

Напомним, согласно опросу "Левада-центра", 70% жителей России считают, что роль Сталина в истории – положительная. Это стало рекордом за последние годы подобных опросов. Более того, популярность генералиссимуса Советского Союза растет.

Ранее, в 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне был торжественно открыт памятник Иосифу Сталину в Новосибирске. Кроме того, в Кировской области воздвижением памятника "Отцу народов" отметила свое десятилетие партия "Коммунисты России".

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В Якутии открыт еще один памятник Сталину

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Теги: нюрба, памятник сталину, якутия



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