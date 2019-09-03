Противники строительства еврейского центра в Перми готовы выйти на улицы

В Перми противники строительства еврейского центра планируют провести митинг и демонстрацию. Уведомления о проведении протестных мероприятий поданы в мэрию. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил один из организаторов акции Роман Юшков.

В рамках мероприятия планируется митинг и шествие, заявленное число участников - 500 человек. Акция пока не согласована.

Напомним, 28 августа комиссия по землепользованию и застройке администрации Перми рекомендовала главе города Дмитрию Самойлову разрешить еврейской общине строить свой центр, против которого ранее выступали местные жители.

Как сообщало Накануне.RU, пермские хасиды пытаются построить синагогу на протяжении нескольких лет. Во времена экс-губернатора Басаргина, "Хабад Любавич" едва не получила под проект участок на Разгуляе, в зоне деловой застройки. После протестов проект перенесли в Дзержинский район. Против строительства центра выступили местные жители. Здание с синагогой община планирует построить в Дзержинском районе, на ул. Энгельса, 25. Проект предусматривает возведение на участке в 0,64 га 3-4-этажного здания общей площадью в 4,5 тыс. "квадратов". Публичные слушания должны были состояться в феврале, однако их отменили. 12 августа они все-таки состоялись.