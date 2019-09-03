25 Сентября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
богданов владимир леонидович генеральный директор оао сургутнефтегаз (2007) | Фото: Накануне.ru

"Сургутнефтегаз" создал компанию для инвестирования в ценные бумаги

"Сургутнефтегаз" стал учредителем ООО "Регион". Согласно данным ЕГРЮЛ, общество будет заниматься управлением ценными бумагами.

Уставной капитал компании - 10 млн руб., управляющим назначен первый заместитель бухгалтера "Сургутнефтегаза" Павел Шевелев.

На фоне новостей, акции югорской компании выросли в цене за неделю на 15%. Таким образом, акции "Сургутнефтегаза" подорожали до максимума с 2018 г., говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Григорий Ващенко. Объем торгов был рекордным, что отчасти обусловлено закрытием коротких позиций и увеличением длинных.

"Компания традиционно раскрывает немного информации о деятельности, поэтому каждую новость инвесторы отыгрывают бурно. Мы не предполагаем инсайда и не связываем рост с отчетностью или созданием дочерней инвесткомпании. На наш взгляд, сыграли роль перепроданность и технические факторы. Не стоит списывать со счетов и ослабление рубля в августе, это вернет компании прибыль. Ралли, возможно продлится на неделе на фоне закрытия шортов", - рассказал он Накануне.RU.

Напомним, "Сургутнефтегаз" в первом полугодии 2019 г. получил убыток по МСФО в размере 15,54 млрд руб. За аналогичный период прошлого года компания заработала 90 млрд руб.

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"Сургутнефтегаз" создал компанию для инвестирования в ценные бумаги

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Теги: Сургутнефтегаз, Регион,



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