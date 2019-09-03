25 Сентября 2020
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Общество Пермский край
полигон тбо (2016) | Фото: 25rus.org

Власти Прикамья считают необоснованными претензии ФАС к выбору "мусорного" регоператора

В правительстве Пермского края не считают нарушением участие единственной организации, "Теплоэнерго", в конкурсе по выбору регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. С такой позицией не согласны в ФАС, где ранее по итогам конкурса было возбуждено дело, передает корреспондент Накануне.RU.
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В пресс-службе антимономольной службы Накануне.RU сообщили, что июле против правительства Пермского края возбуждено дело по совокупности признаков нарушения антимонопольного законодательства. В частности, 24 июля на сайте госзакупок размещено извещение о конкурсном отборе регионального оператора по обращению с ТКО. Для предотвращения срыва торгов предусмотрен механизм обеспечения заявки, т.е. определенное количество денег участника блокируется как гарантия его участия и достоверности предоставляемой информации. В этом случае сумма обеспечения составила 5% от максимально допустимой выручки регионального оператора, что в денежном выражении – 211 млн руб..

Правительство края в во время конкурсного отбора регоператора приняло распоряжение о том, что уставной фонд подведомственного предприятия "Теплоэнерго" увеличен на 231 млн руб., при этом на дату размещения документации об отборе в уставном фонде было лишь 40,2 млн руб.. Эти действия власти дали шанс предприятию поучаствовать в гонке.

В октябре 2018 года комиссия по проведению конкурсного отбора вскрыла конверт с единственной заявкой на участие, где победителем стало "Теплоэнерго", с которым заключено соглашение. Еще один факт, который выявила ФАС России, - после подведения итогов конкурса переведенные организации деньги вернулись в правительство, а сумма уставного капитала победителя конкурса уменьшилась до первоначальных 40,2 млн руб..

Заместитель руководителя ФАС Виталий Королев сообщил, что власти дали "Теплоэнерго" деньги лишь для того, чтобы организация могла поучаствовать в конкурсе.

"С учетом выявленных фактов ФАС усматривает связь между действиями регионального правительства, которые выразились в субсидировании ПКГУП "Теплоэнерго", и его победой в конкурсном отборе. Такие действия могут являться признаком нарушения Закона о защите конкуренции", - сказал Королев.

Начальник управления регулирования в сфере ЖКХ Алексей Матюхин отметил, что неукоснительное соблюдение конкурентных процедур, а также независимое обеспечение проведения конкурсных отборов со стороны органов власти гарантирует соблюдение законных прав хозяйствующих субъектов, поддержки конкуренции и экономии бюджетных средств.

Заместитель председателя правительства края Антон Удальев отметил, что о возбужденном деле ему и его коллегам известно, и свою позицию они представили антимонопольщикам.

"Хотелось бы акцентировать внимание, что ФАС говорит только о признаках нарушения антимонопольного законодательства. Полагаю, что по итогам рассмотрения дела они так и останутся признаками. Говорить об ограничении конкуренции в ходе проведения конкурсного отбора нельзя: на торги поступила единственная заявка от "Теплоэнерго"", - цитирует Удальева в разговоре с Накануне.RU пресс-секретарь краевого министерства тарифного регулирования и энергетики Виктор Казеев.

В таких условиях ограничения конкуренции попросту не могло быть, а документы конкурса уже рассматривали в ФАС, и нарушений не нашли.

"Что касается уставного фонда "Теплоэнерго", то правительство предусмотрело возможный вариант, при котором ни один из действующих субъектов рынка не заявится на конкурс, и приняло меры по созданию своего оператора. Как мы видим, меры приняты не напрасно, поскольку других заявок на конкурс не поступило. То есть правительство обеспечило своевременный вход региона в реформу по обращению с отходам", - сообщил Удальев.

Напомним, "Теплоэнерго" прошлой осенью выиграла конкурс по поиску компании, которая стала бы региональным оператором. Контракт ценой в 22,2 млрд руб. заключён на 10 лет.

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Власти Прикамья считают необоснованными претензии ФАС к выбору "мусорного" регоператора

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Теги: Теплоэнерго, Антон Удальев, Виктор Казеев, ФАС, закон о защите конкуренции



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