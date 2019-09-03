Владелец S7 пригрозил превращением авиации в "пиявку, досасывающую деньги"

Владелец группы S7 Владислав Филев заявил о риске превращения отечественной авиации в "пиявку, которая будет досасывать деньги" в случае, если на рынок не будет поставлен самолет "правильного размера", пишут "Ведомости".

Речь идет о "Суперджете" в так называемой укороченной версии с базовым салоном на 75 мест. Филев заявил, что присутствовал на совещании, где представитель Минпромторга сообщил об отказе от укороченной версии SSJ-100, поскольку на него нет спроса. При этом Филев напомнил, что S7 заказала 75 самолетов такой вместимостью.

Владелец S7 указал, что России "нужен 75 местный самолет". Филев отметил, что попытка дать авиации самолет "неправильно размера" приведет к тому, "что авиация из отрасли, которая генерирует для страны прибыль и ВВП, превратится в пиявку, которая будет досасывать деньги". "Нежелание Минпромторга слушать авиаотрасль приводит к катастрофическим последствиям", — добавил он. По словам Филева, гражданский авиапром глубоко убыточен, и на сегодняшний день есть компании, летающие на SSJ-100,выручка которых на 60% состоит из дотаций.

В пресс-службе Минпромторга газете заявили, что информация об отказе развития семейства SSJ не соответствует действительности. В ведомстве добавили, что соглашение о намерениях с S7 рассматривается как перспектива развития программы, пилот частно-государственного партнерства в области авиастроения.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Филев высказывает претензии к "Суперджету" (точнее, к его производителям, ведь вопрос о выпуске самолетов принимает все-таки не Минпромторг, а "Гражданские самолеты Сухого" (входит в ОАК, а она, в свою очередь, - в Ростех). Так, на одном из совещаний после майской катастрофы "Суперджета" в Шереметьево глава S7 высказался: ""Авиация - она же все равно прецедентна. И вот перед нами сидит коллега из "Аэрофлота". И вы говорите про надежность "Аэрофлота", а мы говорим про безопасность. И во всем обвиняют летчиков... Мы нервничаем, потому что летчики начинают от нас уходить... Когда мы говорим про систему безопасности, просто маленькое замечание: так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследовании якутского происшествия (при повреждении стоек шасси – прим. ред.) была течь из баков".

Судя по вышедшему позже предварительному отчету Межгосударственного авиационного комитета, вопросов в катастрофе SSJ-100 все-таки больше к пилотам "Аэрофлота", а не к производителю самолета.

Между тем, в интервью "Ведомостям" Филев предположил, что причиной отказа от разработки укороченного "Суперджета" было условие S7, что ее специалисты должны участвовать в испытаниях этой машины и контролировать его соответствие нормам летной годности. Техническими требованиями S7 было перепроектировать ниши шасси и заменить композитный участок пола пассажирской кабины: катастрофа SSJ1-00 5 мая показала, что этот композит не выдерживает пламя 240 градусов по Цельсию, как должен по международным требованиям, объясняет Филев.