25 Сентября 2020
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Вячеслав Караваев (2019) | Фото: twitter.com/zenit_spb

Защитник "Витесса" Караваев перешёл в "Зенит"

Санкт-петербургский "Зенит" купил защитника сборной России Вячеслава Караваева. Предыдущей командой футболиста был голландский "Витесс", возглавляемый Леонидом Слуцким.

В прошлом сезоне 24-летний футболист сыграл 45 матчей за клуб во всех турнирах, на его счету один забитый мяч и восемь результативных передач.

Стоимость перехода не сообщается. По информации СМИ, она могла составить около 8 млн евро.

В новом клубе футболист будет выступать под 15-м номером.

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Защитник "Витесса" Караваев перешёл в "Зенит"

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Теги: Вячеслав Караваев, защитник, Витесс, Зенит, трансфер



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