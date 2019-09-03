Защитник "Витесса" Караваев перешёл в "Зенит"
Санкт-петербургский "Зенит" купил защитника сборной России Вячеслава Караваева. Предыдущей командой футболиста был голландский "Витесс", возглавляемый Леонидом Слуцким.
В прошлом сезоне 24-летний футболист сыграл 45 матчей за клуб во всех турнирах, на его счету один забитый мяч и восемь результативных передач.
Стоимость перехода не сообщается. По информации СМИ, она могла составить около 8 млн евро.
В новом клубе футболист будет выступать под 15-м номером.
Выбор сделан 1⃣5⃣ #Караваев15 pic.twitter.com/zvqhvITtGz— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 2, 2019