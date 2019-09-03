Защитник "Витесса" Караваев перешёл в "Зенит"

Санкт-петербургский "Зенит" купил защитника сборной России Вячеслава Караваева. Предыдущей командой футболиста был голландский "Витесс", возглавляемый Леонидом Слуцким.

В прошлом сезоне 24-летний футболист сыграл 45 матчей за клуб во всех турнирах, на его счету один забитый мяч и восемь результативных передач.

Стоимость перехода не сообщается. По информации СМИ, она могла составить около 8 млн евро.

В новом клубе футболист будет выступать под 15-м номером.