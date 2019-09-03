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хоккей, ХК Автомобилист, лось (2017) | Фото: Ульяна Темлякова

ХК "Автомобилист" одержал первую победу в новом сезоне, не без труда одолев "Северсталь"

Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ. На своем льду команда не без труда обыграла череповецкую "Северсталь", передает корреспондент Накануне.RU.
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В составе гостей отличились Евгений Бодров и Игорь Гераськин. Уральский клуб сумел отыграться благодаря шайбам Питера Холланда и Дениса Бодрова. Встреча перешла в овертайм, где победу хозяевам принес точный бросок Вячеслава Литовченко.

Благодаря этому результату екатеринбуржцы занимают третью строчку в таблице Восточной конференции.

Следующий матч "Автомобилист" проведет также в Екатеринбурге. 4 сентября команда встретится с "Витязем".

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ХК "Автомобилист" одержал первую победу в новом сезоне, не без труда одолев "Северсталь"

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Теги: Автомобилист, победа, Северсталь, КХЛ



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