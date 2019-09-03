На Приморье надвигается новый тропический циклон: мощный тайфун "Линлин" идет с Филиппин

Приморье в преддверии Восточного экономического форма ждет новый тропический циклон с проливными дождями - мощный тайфун "Линлин" идет с Филиппин.

По прогнозам синоптиков, 7−9 сентября на большей части края ожидаются сильные и очень сильные дожди, количество выпавших осадков от 70−120 мм (до 80–100 % нормы за месяц).

Дожди вызовут подъемы уровня воды на большинстве рек до двух метров, говорится в сообщении "Примгидромета".

Напомним, в конце августа на Приморский край пришли тропические ливни. 29 августа губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всем регионе.

Наиболее сложная ситуация сложилась во Владивостоке, где за несколько дней выпала месячная норма осадков.

В результате сильных непрекращающихся ливней в городе были подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сошли сели, обрушено несколько подпорных стен.

Кроме того, прохождение тропического тайфуна через регион стало причиной многочисленных аварий и ЧП во Владивостоке, в частности, был затоплен аэропорт.

Напомним, Владивостоку уже скоро предстоит принять крупное международное мероприятие, Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. Эксперт Юрий Крупнов ранее отмечал в беседе с Накануне.RU, почему затапливает Приморье: "Да, муссонный климат, это обязательно надо подчеркнуть, но все-таки 90% проблемы - это элементарный непрофессионализм. Это не вопрос срочности строительства (надо было успеть к АТЭС) или вопрос желания сэкономить или даже чуть своровать, не это главное. Нет отряда профессионалов гидротехников в стране".