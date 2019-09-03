Нижневартовск - один из пяти городов Югры, где откроется "Яндекс.Лицей"

Нижневартовский лицей стал участником всероссийского проекта "Яндекс.Лицей". Ученики восьмых-девятых классов будут учиться программированию. На бесплатных занятиях, которые идут в течение двух лет, школьники знакомятся с теорией и осваивают технологии на практике. При этом отбор проходят не только ученики, но и педагоги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

С программированием школьники знакомятся на примере языка Python. Учебная программа разработана в Школе анализа данных. Чтобы попасть в группу, необходимо пройти онлайн-тестирование и собеседование с преподавателем в лицее. Директор лицея Ольга Морозенко рассказала, что отбор проходят не только ученики, но и педагоги.

"В Нижневартовске много талантливых педагогов по информатике, которые принимали участие в конкурсных испытаниях. Успешно с ними справился учитель нашего лицея Виктор Салтыков. На его счету – несколько выпускников, сдавших ЕГЭ по информатике на 100 баллов. Также вести занятия на платформе "Яндекс.Лицей" будет студент четвертого курса факультета информационных технологий и математики НВГУ, неоднократный призер различных конкурсов Кирилл Шваб. Сейчас они проходят специальное обучение в Москве", – рассказала.

Создадут две группы по 15 человек. Набор в "Яндекс.Лицей" для школьников восьмых и девятых классов продлится до 11 сентября. Для поступления необходимо подать заявку на сайте проекта. Все, кто успешно пройдет онлайн-тест, получат письмо с приглашением на очное собеседование. Оно будет проходить в лицее (ул. Дзержинского, 17-А) с 16 по 22 сентября. Список тех, кто зачислен, сформируют до 29 сентября. Занятия будут проходить два раза в неделю по специальной программе. Она делится на две части, каждая продолжается один учебный год. Курсы можно проходить только последовательно. Те, кто пройдут обучение от начала до конца, получат сертификат об освоении курса, который подготовит Школа анализа данных.

Проект охватывает четыре города Казахстана и 118 городов России, из них пять – югорских: Нижневартовск, Лангепас, Сургут, Ханты-Мансийск и Белоярский. Координатором проекта в округе является Югорский НИИ информационных технологий.