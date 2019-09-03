25 Сентября 2020
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Общество Курганская область Уральский ФО
строительство дорога каток асфальт (2006) | Фото: www.perm.ru

Завершен капитальный ремонт моста через реку Миасс

Планировалось, что капитальный ремонт моста через реку Миасс на км 279+450 автомобильной дороги Р-354 в Курганской области завершат к концу октября, однако подрядчик ООО "ПСК-КамаМост" закончил работы раньше намеченного срока на два месяца.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ Упрдор "Южный Урал", протяжённость моста составляет 158 м, ширина проезжей части — 10 м.

Рабочие усилили сооружение дополнительными опорами, расширили проезжую часть до нормативных требований, соорудили четыре новых лестничных схода и выполнили другие работы. Кроме того, был устроен водоотвод, исключающий попадание загрязнений с проезжей части моста в реку.

Как отмечается, при укладке верхнего слоя дорожного полотна использован высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Также рабочие установили новые знаки, нанесли дорожную разметку из термопластика с применением световозвращающих материалов, восстановили искусственное освещение.

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Завершен капитальный ремонт моста через реку Миасс

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Теги: трасса, дорога, трасса



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