Завершен капитальный ремонт моста через реку Миасс

Планировалось, что капитальный ремонт моста через реку Миасс на км 279+450 автомобильной дороги Р-354 в Курганской области завершат к концу октября, однако подрядчик ООО "ПСК-КамаМост" закончил работы раньше намеченного срока на два месяца.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ Упрдор "Южный Урал", протяжённость моста составляет 158 м, ширина проезжей части — 10 м.

Рабочие усилили сооружение дополнительными опорами, расширили проезжую часть до нормативных требований, соорудили четыре новых лестничных схода и выполнили другие работы. Кроме того, был устроен водоотвод, исключающий попадание загрязнений с проезжей части моста в реку.

Как отмечается, при укладке верхнего слоя дорожного полотна использован высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Также рабочие установили новые знаки, нанесли дорожную разметку из термопластика с применением световозвращающих материалов, восстановили искусственное освещение.