Хлопок газа в Кургане: следственные органы ведут проверку

В Кургане проводится проверка по факту травмирования рабочих при производстве работ на газопроводе.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, 2 сентября в микрорайоне Рябково при проведении работ на газопроводе высокого давления подрядной организацией произошел срыв запорного устройства, в результате чего двое рабочих получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь, один из них госпитализирован.

По данному факту организована доследственная проверка.

Как сообщалось ранее, в Кургане после аварии, которая случилась на газопроводе в районе улицы Чернореченской, и падением давления в газопроводе, произошла остановка ТЭЦ 2.

Как говорят в мэрии, станция обеспечивает теплоносителем Заозерный микрорайон и часть микрорайона Рябково.

Уже запускается обводной газопровод. После того, как появится штатное давление, будет произведен запуск ТЭЦ 2, и теплоноситель будет подан потребителям.