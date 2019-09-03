25 Сентября 2020
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Пожар в лесу (2019) | Фото: Пресс-служба Авиалесоохраны

Бюджет России скорректирован из-за лесных пожаров

Российское правительство перенаправит 1,2 млрд руб. из бюджетов 2020 и 2021 годов на закупку техники, которая пойдет на тушение природных пожаров в этом году.

Об этом говорится в сообщении Минприроды. Всего на помощь регионам в борьбе со стихией правительство страны выделило в текущем году 2,78 млрд руб.

Как следует из документа, большую часть финансирования на покупку техники получат Иркутская, Новгородская, Свердловская и Ленинградская области, а также Забайкальский край и Бурятия, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в Министерстве природы России придумали новые меры по борьбе с лесными пожарами. Документ уже направлен в правительство. В Минприроды предложили лишить глав регионов права определять зоны контроля лесных возгораний, а кроме этого, региональные власти не смогут самостоятельно менять границы этих зон.

В настоящее время регионы могут не тушить пожары в зонах контроля, если затраты на это превышают предполагаемый ущерб и огонь не угрожает городам, поселкам и объектам экономики. Решение о тушении принимают главы тех регионов, в которых горят леса. По одной из версий, это положение наряду с другими факторами спровоцировало масштабное распространение пожаров в Сибири в этом году: в Минприроды назвали некоторые отказы от тушений необоснованными.

Напомним, недавно стало известно, что Правительство России выделяет 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров из резервного фонда страны.

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Бюджет России скорректирован из-за лесных пожаров

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Теги: лесные пожары, правительство России, бюджет



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