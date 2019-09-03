Депутаты первого созыва Законодательного собрания в Севастополе завершают работу

3 сентября в Севастополе проходит пленарное заседание X сессии Законодательного собрания, оно станет последним для нынешнего состава корпуса, избранного пять лет назад. В повестке заседания – семь вопросов, которыми депутаты завершат свою работу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Среди намеченных к рассмотрению сегодня вопросов – проблемы имущественного комплекса Севастополя, уточнение статуса лиц, которые оставались в городе в период осады с осени 1941 по июль 1942 гг., также парламентарии утвердят положение об удостоверении депутата и нагрудном знаке.

Для многих ярких представителей нынешнего созыва заседание 3 сентября станет последним рабочим днем в этом статусе. Например, в выборах 8 сентября отказался участвовать герой Крымской весны и экс-спикер городского парламента Алексей Чалый, представители его команды, например, Виктор Посметный, Екатерина Алтабаева, Михаил Чалый (родной брат Алексея. – прим.) участвуют в кампании, но точной гарантии их переизбрания сейчас не даст никто.

Следует напомнить, что после выборов 2014 года в депутатский корпус Законодательного собрания прошли лишь представители партии "Единая Россия" и ЛДПР, причем команду "единороссов" в тот момент возглавлял как раз Алексей Чалый. Затем случился конфликт между группой парламентариев и вновь избранным губернатором Севастополя Сергеем Меняйло, в результате противостояния бывший командующий Черноморским флотом был отправлен на должность полпреда в Сибирский округ. После появления в Севастополе нового губернатора Дмитрия Овсянникова депутаты стали конфликтовать и с ним, в результате чего в июле текущего года последний был также отправлен в отставку.

По итогам выборов в Законодательное собрание Севастополя 8 сентября в любом случае возникнет новая конфигурация законодательной ветви власти, главный вопрос, сколько именно мандатов возьмет в городе "Единая Россия", а сколько достанется представителям прочих парламентских партий. Решением горизбиркома Севастополя представители пяти непарламентских партий ("Партия дела", "Родина" и т.д.) так и не были допущены до участия в выборной кампании.