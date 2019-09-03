Кабмин решил отказаться от проведения Красноярского экономического форума

Российское правительство решило отказаться от проведения Красноярского экономического форума.

Вместо него планируется проводить форум национальных проектов, сказал пресс-секретарь главы кабмина РФ Олег Осипов. По его словам, первый форум нацпроектов планируется провести в Казани в 2020 году, а второй на следующий год - в Нижнем Новгороде.

"Любой экономический форум со статусом федерального значения должен гибко реагировать на актуальную федеральную повестку как по форме, так и по содержанию", - сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Козака, возглавлявшего оргкомитет КЭФ-2019.

Красноярский экономический форум - одна из ежегодных экономических конференций в России, проходящих на региональном уровне, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что подготовил руководству страны предложения по изменению формата Восточного экономического форума, который проходит ежегодно во Владивостоке.

По его словам, "форум будет другим". При этом Трутнев отказался сообщать подробности. "Мы готовим ряд предложений Путину, если он их поддержит, будем существенно кое-что в формате изменять", - сообщил полпред.

Он отметил, что изменения формата мероприятия нужны для того, чтобы не надоесть участникаммероприятия.

Известно, что в текущем году планирует существенно увеличить свое участие в форуме делегация из Индии.

С 4 по 6 сентября на острове Русский во Владивостоке пройдет уже пятый по счету Восточный экономический форум. В прошлом году в рамках мероприятия было подписано 220 соглашений на общую сумму 3 трлн 108 млрд руб.