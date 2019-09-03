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Экономика В России
ЦБ РФ Банк России (2013) | Фото: banks43.ru

Аналитики: ЦБ РФ снизит ключевую ставку в пятницу

Центробанк России 6 сентября снизит ключевую ставку.

Как ожидается, она опустится с 7,25% до 7%. По словам аналитиков, которые обращают внимание на индикаторы денежного рынка, если регулятор примет такое решение, ключевая ставка опустится до минимума с марта 2014 года. Основной вопрос - даст ли глава Банка России Эльвира Набиуллина намек на снижение ставки до 6,75% в декабре 2019 года или оно будет отложено до первого квартала следующего года, пишет "Российская газета".

Как сообщалось ранее, к концу года ставка может упасть до 7% и даже ниже. Как сообщила младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина, ключевая ставка в текущем году вряд ли опустится ниже 7%. "По ипотеке мы ожидаем, что значение средневзвешенной ставки по рынку вплотную приблизится к психологической отметке 10%. Однако отдельные игроки уже сейчас предлагают ставку ниже 10% по базовым программам", - отметила она.

Директор департамента аналитики и контента Banki.ru Сабина Хасанова считает, что ключевая ставка в этом году будет снижена еще как минимум один раз, с шагом 25 б.п., до 7,25% (максимум - до 7%). При этом эксперт считает, что средневзвешенная ставка по ипотеке к концу года не поднимется выше 10,5% и не опустится ниже 10%.

Начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев и вовсе считает, что к концу года ключевая ставка может упасть до 6,5-6,75% с выходом на 6-6,25% к марту-маю, сообщает "Финам".

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Аналитики: ЦБ РФ снизит ключевую ставку в пятницу

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Теги: ключевая ставка, Банк России



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