СМИ: первый президент Крыма вышел из комы

Первый президент Крыма Юрий Мешков вышел из искусственной комы.

"Только что разбудили", - сообщила его дочь Марианна. По словам женщины, Мешков может моргать, но пока не шевелится и не говорит.

Ранее она сообщила, инсульт у отца произошел после того, как он поругался с сотрудниками отеля из-за номера. 1 сентября первый президент Крыма с женой прилетел в Турцию на отдых, но его не устроил номер, который им предоставили в отеле, сообщает РБК.

Об инсульте стало известно 2 сентября. По словам Марины, до следующего утра он может не дожить, а "если чудом выживет, то останется инвалидом на всю жизнь".

Юрий Мешков был единственным президентом Республики Крым. На выборах президента в 1994 году за него проголосовали 73% избирателей. Он открыто выступал за сближение с Россией. В марте 1995 года Киев фактически совершил государственный переворот в Крыму: Верховная рада в одностороннем порядке отменила крымскую конституцию и упразднила пост президента. Мешков был свергнут. С тех пор и до возвращения в состав России, вопреки решению Верховного Совета Крыма 1992 года, Республика Крым называлась Автономной Республикой Крым и полностью управлялась из Киева.