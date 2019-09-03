СМИ сообщили о новой схеме обмена российскими и украинскими заключенными

При обмене украинских заключенных на российских граждан может быть использована новая схема.

По данным источников, близких к переговорному процессу, подследственные могут отправиться на Украину и в Россию с копиями уголовных дел, а за преступления будут осуждены заочно.

Тем временем, пока стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передаче друг другу заключенных. Осужденных после помилования главами России и Украины можно просто передать друг другу, однако статус подследственных все еще обсуждается, сообщает Lenta.ru.

Ранее главный редактор РИА "Новости. Украина" Кирилл Вышинский отметил, что не видит никакого смысла в участии в обмене заключенными между Москвой и Киевом, об этом он заявил в эфире телеканала "НТВ".

По мнению Вышинского, он не собирается ни на кого меняться и не давал никакого согласия на обмен.

"Я нахожусь на свободе сейчас. На кого-то меняться или на кого-то быть обмененным не собираюсь", - отметил Вышинский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменять Вышинского на Олега Сенцова.