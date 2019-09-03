Путин раскритиковал чиновницу, оскорбившую пострадавших от паводка

Президент РФ Владимир Путин выступил с критикой в адрес главы пресс-службы правительства Иркутской области Ирины Алашкевич, которую заподозрили в оскорблении пострадавших от паводка жителей региона.

Как заявил глава государства, он ничего не слышал об этой истории.

"Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает", — сказал Путин.

Президент России выразил надежду на принятие иркутским губернатором Сергеем Левченко соответствующего решения, сообщает RT.

Напомним, после того, как запись появилась в сети, проверку инициировали региональные власти. Алашкевич была отправлена в отпуск.

На записи женский голос, который якобы принадлежит Алашкевич, говорил, что на встречу с президентом России пришли люди с двумя классами образования. И что условия в пунктах временного размещения у пострадавших лучше, "чем в их хлеву". Сама чиновница опровергла подлинность записи.

Левченко сообщил, что после первого заключения экспертов власти запросили дополнительную экспертизу аудио. На эту работу потребуется не меньше недели. Решение о судьбе чиновницы будет принято после получения заключения.