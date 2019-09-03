Хлопок газа в Кургане: остановлена ТЭЦ 2

В Кургане после аварии, которая случилась на газопроводе в районе улицы Чернореченской, и падением давления в газопроводе, произошла остановка ТЭЦ 2.

Как говорят в мэрии, станция обеспечивает теплоносителем Заозерный микрорайон и часть микрорайона Рябково.

Уже запускается обводной газопровод. После того, как появится штатное давление, будет произведен запуск ТЭЦ 2, и теплоноситель будет подан потребителям, сообщает ТАСС.

Напомним, накануне вечером в Кургане произошел хлопок газа во время проведения работ по врезке в газовую магистраль.

ЧП произошло на улице Чернореченская, 19. Два человека пострадали, они госпитализированы.

В ЕДДС города уточнили, что газ перекрыт, возгорания не произошло.