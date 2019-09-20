Российская разведка собирает данные об атаке на объекты Saudi Aramco

Служба внешней разведки России занимается сбором данных для установления виновных в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Такое заявление сделал руководитель ведомства Сергей Нарышкин. По его словам, окончательные выводы пока не сделаны. Нарышкин указал на преждевременность обвинений Ирана в причастности к атакам на объекты нефтяной компании Saudi Aramco "не имея каких-то твердых доказательств", сообщает ТАСС.

Ранее в Минобороны Саудовской Аравии сообщили, что нападение было организовано властями Ирана с использованием беспилотников.

Напомним, ночью 14 сентября беспилотники атаковали в Саудовской Аравии нефтяное месторождение Хураис и предприятие по первичной очистке нефти на месторождении рядом с городом Абкаик. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. После этого государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о сокращении суточной добычи в два раза. Рынок отреагировал незамедлительно: фьючерсы Brent 16 сентября взлетели сразу на 19% - до $71 за баррель.

В мае беспилотники со взрывчаткой атаковали нефтепровод в Саудовской Аравии. Повреждения получили две насосные станции. На одной из них возник пожар, который вскоре удалось локализовать. Государственная нефтяная компания Aramco прекратила подачу нефти в трубопровод для оценки ущерба.