В России упали ставки по вкладам

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и в долларах.

Так, рублевые ставки по депозитам уменьшены на 0,05–0,4 процентного пункта в зависимости от срока. Больше других снижены ставки коротких вкладов сроком до полугода. Максимальная базовая ставка в рублях упала с 5,05 до 5% годовых.

Однако в финансовой организации дали возможность действующим клиентам до 31 октября дистанционно открыть рублевый вклад "Онлайн плюс", максимальная ставка которого составляет 5,75% – на год.

Ставки долларовых вкладов Сбербанка опустились на 0,1–0,4 п. п., а максимальная в рознице достигла 0,85% годовых, тогда как ранее была 1,25%. Сильнее других уменьшились ставки вложений на год и более. Розничные вклады в евро Сбербанк не открывает, сообщают "Известия".

Падение ставок по вкладам - ожидаемый шаг после того, как Центробанк России в очередной раз снизил ключевую ставку. Напомним, 9 сентября регулятор довел ее до 7% годовых. При этом снижение составило 0,25 п.п. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом, Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, говорится в сообщении банка.

В начале сентября стали появляться сообщения, что ЦБ РФ может снизить ключевую ставку дважды до конца текущего года.

Таким образом, к концу 2019 г. она может составить 6,75% годовых.