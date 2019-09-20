12 Октября 2020
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Казтрансгаз, газопровод (2019) | Фото: www.kaztransgas.kz

В Еврокомиссии отметили сближение позиций России и Украины по газу

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шевчович по итогам трехсторонних переговоров с Москвой и Киевом по газу отметил сближение позиций двух стран.

"Было сближение позиций по большинству вопросов, которые мы обсуждали", — подчеркнул Шевчович, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона может гарантировать транзит газа в Европу и со следующего года использовать для поставок газотранспортную систему Украины, пишет РИА "Новости".

Новак пояснил, что Украине для этого необходимо "имплементировать европейские энергетические нормы в свои законы".

Поставки газа могут проводиться как на долгий срок, так и на короткий.

Также Москва предложила временно продлить действующий транзитный контракт, который истекает 31 декабря этого года.

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В Еврокомиссии отметили сближение позиций России и Украины по газу

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Теги: Еврокомиссия, Украина, газ



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