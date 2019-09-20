Кадыров: пожар в ТЦ потушен

Крупный пожар в торговом центре Грозного потушен, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По данным спасателей, открытое горение было ликвидировано в 21:58 по московскому времени. К тушению пожара привлекли 12 расчетов, 50 человек, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, площадь пожара увеличилась до 700 квадратных метров. Известно, что возгорание произошло в одном из магазинов на третьем этаже.

"Гранд-парк" - самый крупный торгово-развлекательный центр Чечни.