12 Октября 2020
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

Кадыров: пожар в ТЦ потушен

Крупный пожар в торговом центре Грозного потушен, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По данным спасателей, открытое горение было ликвидировано в 21:58 по московскому времени. К тушению пожара привлекли 12 расчетов, 50 человек, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, площадь пожара увеличилась до 700 квадратных метров. Известно, что возгорание произошло в одном из магазинов на третьем этаже.

"Гранд-парк" - самый крупный торгово-развлекательный центр Чечни.

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Кадыров: пожар в ТЦ потушен

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Теги: Грозный, пожар, торговый центр



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Ранее 19.09.2019 21:01 Мск В Чечне горит торговый центр "Гранд-парк"

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