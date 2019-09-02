Угрозы, шантаж и сакральные жертвы - чем оппозиция отличилась этим летом в Москве

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Москва
блокнот, оппозиция, навальнисты, полиция, беспорядки, провокации (2019) | Фото: bloknot.ru

Угрозы, шантаж и сакральные жертвы - чем оппозиция отличилась этим летом в Москве

Лето 2019 года в Москве ознаменовалось отчаянными попытками представителей так называемой несистемной оппозиции сорвать выборы в столице и дискредитировать избирательную систему России.

Рассмотрим, какими методами пользовались Навальный и его соратники в своей грязной возне, направленной на радикализацию протеста.

Первым делом блогер выдвинул на московские выборы нескольких «независимых кандидатов»: Любовь Соболь, Ивана Жданова, Владимира Милова, Константина Янкаускаса и Илью Яшина. Эти люди должны были привлечь к себе внимание оппозиционно настроенных москвичей.

Конкурентом одной из самых активных навальнисток – Любови Соболь оказалась Анна Федермессер, у которой были все шансы попасть в Мосгордуму.

любовь соболь, подписи,избирком(2019)|Фото:ФАН

Так это и случилось бы, если бы не грязные методы команды Навального. Соболь обрушила на фаворита избирательной кампании град критики и ничем не подтвержденных обвинений в «продажности». Активную помощь своей соратнице оказывал Навальный. Через некоторое время положение приняло серьезный оборот. Под угрозой силового устранения Федермессер была вынуждена снять свою кандидатуру.

Грязной была и кампания Соболь по сбору подписей в свою поддержку. На нее работала целая «фабрика ботов», кроме того, в списках позднее обнаружилось множество «мертвых душ».

Сейчас уже можно утверждать, что Соболь и остальные «независимые» кандидаты специально подали в ЦИК фальсифицированные данные, чтобы не быть допущенными к выборам и обвинить в этом избирательную комиссию.

Естественно, УИКи не утвердили списки с огромным количеством брака. Но Соболь и остальным «оппозиционерам» это и нужно было. Именно тогда и началась основная «игра» Навального: один за другим забракованные кандидаты начали организовывать незаконные митинги с требованием допустить их к выборам.

А сама Соболь еще и предприняла попытку шантажа, заявив о начале голодовки. Которая, как и можно было предположить, оказалась фейковой: за месяц голодания Соболь сбросила лишь несколько явно лишних килограммов.

На первом митинге «оппозиционеров» 14 июля присутствовало около 1000 человек. Это было ничтожно мало.

На следующей согласованной акции, 20 июля, организаторы предприняли попытки радикализировать протест и стали призывать собравшихся к массовым беспорядкам. Это нужно было Навальному для того, чтобы появились «сакральные жертвы» – задержанные активисты, которых потом назвали «жертвами произвола» силовиков.

Но задержанные отнюдь не были невинными овечками. Так, у одного из них, Ивана Подкопаева, при задержании на незаконном шествии нашли молоток, перцовый баллончик и два ножа.

Фото и видеоматериалы с «нужными» картинками активно тиражировали западные СМИ. А Deutsche Welle даже открыто призывало москвичей выходить на улицы.

Запад оказывал «оппозиционерам» не только информационную, но и финансовую помощь. Правоохранители сейчас выясняют, откуда, например, на счетах ФБК появились десятки миллионов рублей.

Но все усилия Навального и его выдвиженцев окончились ничем. Они провели еще несколько митингов, но многочисленным ни один из них не стал. Но важно отметить, что эти мероприятия стали настоящими массовыми беспорядками с порчей имущества, драками и столкновениями с полицией.

митинг 10 августа, москва, оппозиция,погромы, машины разбитые(2019)|Фото:скрин, соцсети

Радикализировать протест сторонникам блогера удалось за счет участия в нем приезжих провокаторов, которых специально завозили на автобусах.

Все это показывает, что Навальный и его сторонники готовы на самые крайние меры для достижения своих целей. До выборов осталось совсем немного времени. А так как в будние дни вообще нет возможности собрать хоть какое-то количество людей, следует ждать, что «оппозиционеры» постараются организовать беспорядки в субботу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Угрозы, шантаж и сакральные жертвы - чем оппозиция отличилась этим летом в Москве

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: выборы в мосгордуму, любовь соболь, регистрация кандидатов, митинги несистемной оппозиции, навальный, илья яшин, провокации



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети