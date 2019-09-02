Угрозы, шантаж и сакральные жертвы - чем оппозиция отличилась этим летом в Москве

Лето 2019 года в Москве ознаменовалось отчаянными попытками представителей так называемой несистемной оппозиции сорвать выборы в столице и дискредитировать избирательную систему России.

Рассмотрим, какими методами пользовались Навальный и его соратники в своей грязной возне, направленной на радикализацию протеста.

Первым делом блогер выдвинул на московские выборы нескольких «независимых кандидатов»: Любовь Соболь, Ивана Жданова, Владимира Милова, Константина Янкаускаса и Илью Яшина. Эти люди должны были привлечь к себе внимание оппозиционно настроенных москвичей.

Конкурентом одной из самых активных навальнисток – Любови Соболь оказалась Анна Федермессер, у которой были все шансы попасть в Мосгордуму.

Так это и случилось бы, если бы не грязные методы команды Навального. Соболь обрушила на фаворита избирательной кампании град критики и ничем не подтвержденных обвинений в «продажности». Активную помощь своей соратнице оказывал Навальный. Через некоторое время положение приняло серьезный оборот. Под угрозой силового устранения Федермессер была вынуждена снять свою кандидатуру.

Грязной была и кампания Соболь по сбору подписей в свою поддержку. На нее работала целая «фабрика ботов», кроме того, в списках позднее обнаружилось множество «мертвых душ».

Сейчас уже можно утверждать, что Соболь и остальные «независимые» кандидаты специально подали в ЦИК фальсифицированные данные, чтобы не быть допущенными к выборам и обвинить в этом избирательную комиссию.

Естественно, УИКи не утвердили списки с огромным количеством брака. Но Соболь и остальным «оппозиционерам» это и нужно было. Именно тогда и началась основная «игра» Навального: один за другим забракованные кандидаты начали организовывать незаконные митинги с требованием допустить их к выборам.

А сама Соболь еще и предприняла попытку шантажа, заявив о начале голодовки. Которая, как и можно было предположить, оказалась фейковой: за месяц голодания Соболь сбросила лишь несколько явно лишних килограммов.

На первом митинге «оппозиционеров» 14 июля присутствовало около 1000 человек. Это было ничтожно мало.

На следующей согласованной акции, 20 июля, организаторы предприняли попытки радикализировать протест и стали призывать собравшихся к массовым беспорядкам. Это нужно было Навальному для того, чтобы появились «сакральные жертвы» – задержанные активисты, которых потом назвали «жертвами произвола» силовиков.

Но задержанные отнюдь не были невинными овечками. Так, у одного из них, Ивана Подкопаева, при задержании на незаконном шествии нашли молоток, перцовый баллончик и два ножа.

Фото и видеоматериалы с «нужными» картинками активно тиражировали западные СМИ. А Deutsche Welle даже открыто призывало москвичей выходить на улицы.

Запад оказывал «оппозиционерам» не только информационную, но и финансовую помощь. Правоохранители сейчас выясняют, откуда, например, на счетах ФБК появились десятки миллионов рублей.

Но все усилия Навального и его выдвиженцев окончились ничем. Они провели еще несколько митингов, но многочисленным ни один из них не стал. Но важно отметить, что эти мероприятия стали настоящими массовыми беспорядками с порчей имущества, драками и столкновениями с полицией.

Радикализировать протест сторонникам блогера удалось за счет участия в нем приезжих провокаторов, которых специально завозили на автобусах.

Все это показывает, что Навальный и его сторонники готовы на самые крайние меры для достижения своих целей. До выборов осталось совсем немного времени. А так как в будние дни вообще нет возможности собрать хоть какое-то количество людей, следует ждать, что «оппозиционеры» постараются организовать беспорядки в субботу.