25 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область Уральский ФО
газ, газовая труба (2015) | Фото: luganskie.com

В Кургане два человека пострадали при хлопке газа

В Кургане произошел хлопок газа во время проведения работ по врезке в газовую магистраль.

ЧП произошло на улице Чернореченская, 19. Два человека пострадали, они госпитализированы, сообщает ТАСС.

В ЕДДС города уточнили, что газ перекрыт, возгорания не произошло.

В августе хлопок газа обрушил стену дома в Москве. В результате взрыва никто не пострадал.

При этом 12 человек самостоятельно эвакуировались из подъезда дома. По предварительным данным, взрыв произошел во время ремонтных работ в доме.

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В Кургане два человека пострадали при хлопке газа

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Теги: курган, хлопок газа



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