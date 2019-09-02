В Кургане два человека пострадали при хлопке газа

В Кургане произошел хлопок газа во время проведения работ по врезке в газовую магистраль.

ЧП произошло на улице Чернореченская, 19. Два человека пострадали, они госпитализированы, сообщает ТАСС.

В ЕДДС города уточнили, что газ перекрыт, возгорания не произошло.

В августе хлопок газа обрушил стену дома в Москве. В результате взрыва никто не пострадал.

При этом 12 человек самостоятельно эвакуировались из подъезда дома. По предварительным данным, взрыв произошел во время ремонтных работ в доме.