ГАЗ представил новую интеллектуальную "ГАЗель NN"

Группа ГАЗ представила легкий коммерческий автомобиль нового поколения "Газель NN".

В модели установлена новая интеллектуальная платформа, которая видит, слышит и взаимодействует с инфраструктурой, сообщил президент компании Вадим Сорокин.

В автомобиле предусмотрено 30 систем помощи водителю, внедрен электрический усилитель руля, оборудованы современная система климат-контроля и обновленная мультимедийная система.

Также кабина автомобиля получила новый интерьер. Среди прочего - усовершенствовано водительское сидение.

Производство авто начнется в конце 2020 года, а старт продаж - в 2021 году, сообщает ТАСС.