24 Сентября 2020
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Наука и техника В России
ГАЗель NN (2019) | Фото:Пресс-служба &quot;ГАЗ&quot;

ГАЗ представил новую интеллектуальную "ГАЗель NN"

Группа ГАЗ представила легкий коммерческий автомобиль нового поколения "Газель NN".

В модели установлена новая интеллектуальная платформа, которая видит, слышит и взаимодействует с инфраструктурой, сообщил президент компании Вадим Сорокин.

В автомобиле предусмотрено 30 систем помощи водителю, внедрен электрический усилитель руля, оборудованы современная система климат-контроля и обновленная мультимедийная система.

ГАЗель NN(2019)|Фото:Пресс-служба "ГАЗ"

Также кабина автомобиля получила новый интерьер. Среди прочего - усовершенствовано водительское сидение.

Производство авто начнется в конце 2020 года, а старт продаж - в 2021 году, сообщает ТАСС.

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ГАЗ представил новую интеллектуальную "ГАЗель NN"

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Теги: ГАЗель NN, группа ГАЗ



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