Брянскому полицейскому ужесточили обвинение после смерти избитого им подростка

Полицейскому из Брянска грозит до 15 лет лишения свободы после смерти избитого им студента. Ему было предъявлено новое обвинение, сообщили Накануне.RU в управлении СК по Брянской области.

Напомним, сотрудник полиции арестован по подозрению в избиении до смерти 17-летнего подростка.

Трагедия произошла вечером 13 августа. По словам очевидца, пьяный замначальника местного отдела полиции пришел в кафе с другом, после чего начал приставать к подростку, обвинив его в поджоге дома, в котором стражи порядка нашли наркотики.

Затем он предложил юноше отойти поговорить, позже подростка нашли на улице в крови. Его госпитализировали, две недели несовершеннолетний был в коме, после чего умер. После инцидента сотрудника полиции уволили из органов.