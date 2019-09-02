Анкара допустила закупку дополнительной партии С-400

Анкара может закупить у Москвы дополнительную партию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Если нам удастся купить аналог у США, то мы закупим ЗРК Patriot. Но если это не удастся, то мы купим еще С-400 у России, Турция – независимая страна", – передает его слова ТАСС.

Ранее США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским С-400.

При этом министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявлял, что переговоры Турции с США по вопросу американских ЗРК Patriot продолжаются.

Поставка первой батареи первого дивизиона С-400 в Турцию уже завершена, поставка второй батареи ожидается в августе - сентябре 2019 года.