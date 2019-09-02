24 Сентября 2020
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

Чиновник свердловского Минсельхоза пойдет под суд по обвинению в выдаче прав за взятки

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела государственного технического надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

54-летний мужчина обвиняется в совершении 32 эпизодов взяточничества, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону. Уголовное дело передано в суд.

По данным следствия, обвиняемый разработал преступную схему, которая позволяла на постоянной основе получать взятки за незаконную выдачу удостоверений на право управления самоходными машинами.

Отмечается, что "клиентам" не нужно было обучаться профессии тракториста-машиниста и не нужно было сдавать экзамен.

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Чиновник свердловского Минсельхоза пойдет под суд по обвинению в выдаче прав за взятки

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Теги: минсельхоз, свердловская область, чиновник, взятки



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