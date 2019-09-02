24 Сентября 2020
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Экономика В бывшем СССР Украина
премьер-министр Украины Алексей Гончарук (2019) | Фото: rada.gov.ua

Новый премьер Украины пообещал стране быстрый экономический рост и "тотальную цифровизацию"

ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в следующие четыре года - минимум на 7% в год. Об этом заявил новый премьер-министр страны Алексей Гончарук перед первым заседанием нового правительства.
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По его прогнозам, за пять лет ВВП Украины вырастет не менее чем на 40% за счет "иностранных инвестиций и либерализации экономики". Гончарук повторяет то же самое, что говорилось пять лет назад (и три года назад, когда украинское правительство возглавил Владимир Гройсман), а также то, что постоянно повторяют все либеральные экономисты.

Гончарук призвал не бояться брать кредиты, а расти так, "чтобы выплата по кредитам вообще перестала быть проблемой".

Первым шагом нового правительства Украины станет ликвидация управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями. Вместо него создадут новый орган по американскому образцу - Службу финансовых расследований, которая будет заниматься всеми экономическими преступлениями в стране.

Также он объявил "тотальную цифровизацию" и полный отказ от бумажного документооборота уже с октября и "запретить использование и обмен между госорганами бумажками".

"После 2020 года Украина должна быть полностью "в цифре", в смартфоне", - заявил 35-летний Гончарук, который каким-то образом связал это с повышением ВВП.

Кроме того, он анонсировал какую-то компьютерную программу для деятельности правительства.

Как сообщало Накануне.RU, Гончарук был назначен 29 августа и пообещал первым делом уволить всех неэффективных руководителей.

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Новый премьер Украины пообещал стране быстрый экономический рост и "тотальную цифровизацию"

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Теги: Украина, Алексей Гончарук, ВВП, цифровизация



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