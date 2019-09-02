24 Сентября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, администрация ЯНАО, правительство ЯНАО (2015) | Фото: Накануне.RU

В правительстве Ямала новое назначение

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил первым заместителем директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа Максима Тютюнника. До назначения чиновник работал главой управления по делам ГО и ЧС администрации города Муравленко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Тютюнник окончил Санкт-Петербургский университет МВД России, факультет подготовки сотрудников государственной противопожарной службы, по специальности "пожарная безопасность", а также Академию государственной противопожарной службы МЧС России по направлению "Государственное и муниципальное управление".

На Ямале он работает с 2002 г. С марта 2016 г. он работал в ОАО "Ямал СПГ" старшим инженером пожарно-спасательной службы управления охраны труда, окружающей среды и пожарно-спасательной службы.

По итогам работы в 2018 году по обеспечению жизнедеятельности населения в Муравленко занял первое место среди городских округов ЯНАО, а также первое место в данной категории на территории Уральского Федерального округа.

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В правительстве Ямала новое назначение

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Теги: правительство ЯНАО, Дмитрий Артюхов,



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