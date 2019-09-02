Путин потребовал от Сбербанка реструктурировать долги пострадавших от паводка

Президент Владимир Путин потребовал от Сбербанка реструктурировать долги по кредитам пострадавшим от наводнения жителям регионов Иркутской области.

В ходе совещания по поводу ликвидации последствий паводка президент указал, что Сбербанк на такие просьбы откликается неохотно.

Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко обсудить этот вопрос с руководством банка.

По словам президента, "плохо, что они отказываются идти навстречу людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", передает "Интерфакс".

Ранее сегодня глава государства посетил обновленную после подтопления общеобразовательную школу №6 города Тулуна, пообщался с тулунчанами.

Также Путин провел встречу с жителями Иркутской области, принимавшими участие в спасении населения, а также пострадавшими во время наводнения.