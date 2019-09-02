"Трансойл" отсудил у "Антипинского НПЗ 3,18 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании "Трансойл" о взыскании с Антипинского НПЗ 3,18 млрд руб. Решение вынесено сегодня, передает корреспондент Накануне.RU.

Крупнейший частный железнодорожный оператор подвижного состава в сегменте перевозок нефти и нефтепродуктов обратился в арбитраж из-за неисполнения условий договора оказания услуг по перевозке нефти и нефтепродуктов.

Напомним, "Трансойл" в апелляции ранее остановил рассмотрение иска о банкротстве Антипинского НПЗ.

Основным бенефициаром "Трансойла" является Геннадий Тимченко, он контролирует 80% компании. Еще 13% принадлежит олигархам Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову, 7% — у совладельца Globaltrans Андрея Филатова. Активы АНПЗ находятся в залоге у Сбербанка, который стал одним из основных владельцев тюменского предприятия: 80% АНПЗ принадлежит СП госбанка и азербайджанской SOCAR.