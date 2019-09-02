В ФАС проверят высказывания о возможном росте цен на авиабилеты

В Федеральной антимонопольной службе России выразили недовольство прогнозами авиаперевозчиков на счет роста цен на авиабилеты из-за стоимости керосина.

ФАС заявила, что не оставит без внимания прогнозы роста цен на авиабилеты. Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова сообщила, что по итогам 2019 года билеты на самолеты подорожают на 9–10%.

"Деятельность организации будет изучена на предмет сговора. Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров", — заявили РБК в пресс-службе ФАС.

В пресс-службе ведомства отметили, что цены на авиабилеты в России формируются в рыночных условиях, их динамика зависит от платежеспособности граждан, а основания для негативных прогнозов отсутствуют.