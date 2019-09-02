24 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Текслер, трамвай УКВЗ (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинск поступил новый низкопольный трамвай УКВЗ

В Челябинск поступил новый трехсекционный трамвай Усть-Катавского вагоностроительного завода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Трамвай будет проходить тестовые испытания в городе.

Напомним, 5 августа в ходе своего визита на УКВЗ глава региона Алексей Текслер предложил протестировать в Челябинске новый трамвай. Речь идет о новой модели 71-633. Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин его окрестил "челябинский метеор". В настоящий момент на предприятии изготовлено три таких трамвая.

трамвай УКВЗ(2019)|Фото: Накануне.RU

"Вагон низкопольный, приспособлен для маломобильных пассажиров. Он современный, используется современное электрооборудование, спроектирован с учётом всех последних тенденций в области трамваестроения: широкие проходы, надёжная тормозная система, система кондиционирования, usb-зарядки, мультимедиа, wi-fi, оповещение о ЧС. Вместимость вагона максимальная достигает 303 человека, посадочных мест 60. Для большого города это очень хорошо. Его габариты чуть меньше, чем у мировых аналогов. По длине он короче и способен проезжать в более затрудненных местах", - рассказал главный конструктор Олег Слепов.

Также на днях в Челябинск ожидается поставка 18 новых автобусов, работающих на компримированном природном газе. Новые автобусы пройдут техосмотр и регистрацию, и выйдут на самые востребованные маршруты.

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В Челябинск поступил новый низкопольный трамвай УКВЗ

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Теги: трамвай, УКВЗ, общественный транспорт, автобус,



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