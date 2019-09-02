24 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
катер москва-река (2011) | Фото: mchs.gov.ru

Катер насмерть сбил молодого мужчину, катавшегося на водной доске по Москве-реке

В Подмосковье мужчина упал с водной доски в Москву-реку, после чего на него на большой скорости наехал катер.

Спортсмен 1994 года рождения погиб до прибытия скорой помощи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Московского следственного управления СКР на транспорте.

Несчастный случай произошел в Красногорске вечером 1 сентября в районе Живописной набережной.

Катер "Формула" с места скрылся, его водителя разыскивают. Возбуждено уголовное дело.

Ранее катер врезался в пирс на Байкале, погибли двое мужчин. Трагедия произошла 15 августа в поселке Култук Слюдянского района Иркутской области, катер типа "Амур" столкнулся с бетонированным пирсом.

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Катер насмерть сбил молодого мужчину, катавшегося на водной доске по Москве-реке

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Теги: катер, водная доска, москва-река



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