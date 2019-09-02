24 Сентября 2020
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Награждение сотрудников Транснефть-Сибирь (2019) | Фото: Транснефть-Сибирь

Сотрудники "Транснефть – Сибирь" отмечены наградами накануне профессионального праздника

В аппарате управления "Транснефть – Сибирь" состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Сотрудников и ветеранов предприятия поздравил главный инженер "Транснефть – Сибирь" Юрий Малов. Он отметил, что трудовой коллектив успешно выполняет задачи по обеспечению бесперебойной и экономически эффективной транспортировки нефти от нефтедобывающих предприятий до конечного потребителя через систему магистральных нефтепроводов предприятия.

До конца текущего года будет введено в эксплуатацию 13 участков магистральных трубопроводов общей протяженностью 126 км. Проведена внутритрубная диагностика магистральных трубопроводов протяженностью 4 тысяч км, всего на текущий год запланировано обследование 6,3 тысяч км. Продолжается плановая реконструкция резервуарного парка, в 2019 году ведутся работы на 24 резервуарах вертикальных стальных (РВС), из них РВС № 11 на ЛПДС "Самотлор", РВС № 4 на НПС "Красноленинская", РВС № 35 на ЛПДС "Каркатеевы" введены в эксплуатацию. Еще 13 резервуаров будут сданы до конца текущего года.

В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию новый производственный комплекс Тюменского ремонтно-механического завода, строительство которого ведется в рамках Специального инвестиционного контракта. Производственный комплекс позволит организовать бесперебойную работу по изготовлению металлоконструкций в условиях возрастающих потребностей организаций системы «Транснефть»; минимизировать размещение заказов на изготовление металлоконструкций в сторонних организациях; освоить производство новой наукоемкой продукции, в том числе по программе импортозамещения; повысить качество выпускаемой продукции.

На торжественном собрании были объявлены благодарности и вручены благодарственные письма сотрудникам предприятия. Приказами Министерства энергетики Российской Федерации, ПАО "Транснефть", акционерного общества "Транснефть – Сибирь" в 2019 году ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности разными видами наград отмечены 353 работника общества.

Награждение сотрудников Транснефть-Сибирь(2019)|Фото: Транснефть-Сибирь

По результатам производственного соревнования на звание лучшего среди подразделений первой группы предприятия победителем было признано Урайское управление магистральных нефтепроводов (УМН), второе место заняло Ноябрьское УМН, на третьем месте – Сургутское УМН. Среди предприятий второй группы лучшим подразделением был назван Тюменский ремонтно-механический завод, на втором месте – Специализированное управление по предупреждению и ликвидации аварий, на третьем – Специализированное транспортное управление АО "Транснефть – Сибирь".

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Сотрудники "Транснефть – Сибирь" отмечены наградами накануне профессионального праздника

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Теги: Транснефть-Сибирь, награждение сотрудников



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