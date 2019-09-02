Сотрудники "Транснефть – Сибирь" отмечены наградами накануне профессионального праздника

В аппарате управления "Транснефть – Сибирь" состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Сотрудников и ветеранов предприятия поздравил главный инженер "Транснефть – Сибирь" Юрий Малов. Он отметил, что трудовой коллектив успешно выполняет задачи по обеспечению бесперебойной и экономически эффективной транспортировки нефти от нефтедобывающих предприятий до конечного потребителя через систему магистральных нефтепроводов предприятия.

До конца текущего года будет введено в эксплуатацию 13 участков магистральных трубопроводов общей протяженностью 126 км. Проведена внутритрубная диагностика магистральных трубопроводов протяженностью 4 тысяч км, всего на текущий год запланировано обследование 6,3 тысяч км. Продолжается плановая реконструкция резервуарного парка, в 2019 году ведутся работы на 24 резервуарах вертикальных стальных (РВС), из них РВС № 11 на ЛПДС "Самотлор", РВС № 4 на НПС "Красноленинская", РВС № 35 на ЛПДС "Каркатеевы" введены в эксплуатацию. Еще 13 резервуаров будут сданы до конца текущего года.

В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию новый производственный комплекс Тюменского ремонтно-механического завода, строительство которого ведется в рамках Специального инвестиционного контракта. Производственный комплекс позволит организовать бесперебойную работу по изготовлению металлоконструкций в условиях возрастающих потребностей организаций системы «Транснефть»; минимизировать размещение заказов на изготовление металлоконструкций в сторонних организациях; освоить производство новой наукоемкой продукции, в том числе по программе импортозамещения; повысить качество выпускаемой продукции.

На торжественном собрании были объявлены благодарности и вручены благодарственные письма сотрудникам предприятия. Приказами Министерства энергетики Российской Федерации, ПАО "Транснефть", акционерного общества "Транснефть – Сибирь" в 2019 году ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности разными видами наград отмечены 353 работника общества.

По результатам производственного соревнования на звание лучшего среди подразделений первой группы предприятия победителем было признано Урайское управление магистральных нефтепроводов (УМН), второе место заняло Ноябрьское УМН, на третьем месте – Сургутское УМН. Среди предприятий второй группы лучшим подразделением был назван Тюменский ремонтно-механический завод, на втором месте – Специализированное управление по предупреждению и ликвидации аварий, на третьем – Специализированное транспортное управление АО "Транснефть – Сибирь".