Глава Златоуста Вячеслав Жилин уходит в отставку

Глава Златоуста Вячеслав Жилин написал заявление об отставке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Глава региона Алексей Текслер подчеркнул, что это решение продиктовано ситуацией, сложившейся в Златоусте.

"Это решение продиктовано ситуацией, сложившейся в муниципалитете, и соответствует моей оценке. Как я и говорил, в городе необходимо навести порядок и перезагрузить муниципальную власть. Основная задача сейчас - чтобы переходный период по смене власти не затянулся", - подчеркнул он.

Напомним, в ходе визита в Златоуст 26 августа врио губернатора Алексей Текслер рассказал собравшимся жителям города, что предлагал главе – Вячеславу Жилину – уйти в отставку, но последний отказался. Тогда он предложил провести всенародный опрос о доверии главе Златоуста 8 сентября.

Сам Вячеслав Жилин заявил тогда, что не держится за кресло мэра и примет решение жителей. В подтверждение этого он пообещал заранее написать заявление об увольнении, чтобы оно было у Алексея Текслера.