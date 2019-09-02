"Пахло алкоголем". Зауральского бизнесмена подозревают в управлении машиной в пьяном виде

В Петуховском районе Зауралья инспекторов ДПС подозревают в укрывательстве пьяного водителя. Как считает один из участников дорожной аварии, медосвидетельствование на алкоголь провели лишь спустя четыре часа после аварии.

ДТП произошло 27 сентября 2018 года на федеральной трассе "Иртыш" вблизи города Петухово. Местный бизнесмен Сергей Назаров на своей "Камри" врезался в трактор, который ехал без габаритных огней.

"Я включил дальний свет, еду, передо мной навстречу едет машина. Я выключил дальний свет, пропустил машину, а потом снова включил дальний. И тут передо мной трактор. Я не успел затормозить, потому что у него не было ни госномеров и огни не горели", - рассказал Накануне.RU Назаров.

Водитель трактора Юрий Кузнецов еще на месте аварии сообщил полицейским, что от Назарова исходит запах алкоголя. Но сотрудники полиции, по словам Кузнецова, не придали этому никакого значения.

В акте медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения Назарова, который есть в распоряжении Накануне.RU, стоит время, когда бизнесмен дышал в "трубочку" - это 23.50 27 сентября. Сама авария произошла в тот же день, но за четыре часа до освидетельствования - в 19.40.

"От него пахло алкоголем", - сообщил Накануне.RU тракторист Юрий Кузнецов.

Сам Назаров все обвинения по этому поводу отрицает.

"Есть акт, есть все документы. Обвинять меня в том, что я был пьян - это абсурд. В машине в момент аварии я находился один", - сказал бизнесмен.

Сейчас остается загадкой, по какой причине инспекторы ГИБДД провели медицинское освидетельствование Назарова лишь спустя четыре часа после аварии.

Есть в этой истории еще один интересный момент - Назаров подал иск в суд на компенсацию морального вреда с компании, которой принадлежал трактор. Также он попросил компенсировать ему и материальный ущерб за разбитый автомобиль. Сумма иска - около 800 тыс. руб. Как рассказали Накануне.RU в компании-владельце трактора, Петуховский районный суд вынес очное решение без участия стороны ответчика и признал доводы Назарова обоснованными. Такое решение компания собирается обжаловать.

В УМВД России по Курганской области Накануне.RU направит официальный запрос с просьбой прокомментировать действия инспекторов ДПС, которые оформляли протоколы на месте аварии в тот день 27 сентября, ведь тракторист Кузнецов до сих пор не отступает от своей версии того, что Назаров в момент ДТП был нетрезв,а, следовательно, не мог предотвратить столкновение.