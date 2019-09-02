24 Сентября 2020
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Спорт В России Москва
Алина Загитова (2019) | Фото:instagram.com/s_70rus

Олимпийская чемпионка Алина Загитова пошла в 11 класс

В 11-й – выпускной – класс пошла сегодня олимпийская чемпионка, чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова. Поклонники ждут от Алины презентации новой программы, но сегодня она явно будет думать не только об акселях и тулупах.

"Первый звонок для первоклассников самбо70 прозвучал сегодня из рук учащегося 1 А класса Владимира и учащейся 11 Б класса, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Всем отличного учебного года", - говорится в Instagram-аккаунте московской школы "Самбо-70" (образовательное учреждение со спортивным уклоном).

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова пошла в 11 класс

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Теги: алина загитова, самбо-70



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