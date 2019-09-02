Олимпийская чемпионка Алина Загитова пошла в 11 класс

В 11-й – выпускной – класс пошла сегодня олимпийская чемпионка, чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова. Поклонники ждут от Алины презентации новой программы, но сегодня она явно будет думать не только об акселях и тулупах.

"Первый звонок для первоклассников самбо70 прозвучал сегодня из рук учащегося 1 А класса Владимира и учащейся 11 Б класса, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Всем отличного учебного года", - говорится в Instagram-аккаунте московской школы "Самбо-70" (образовательное учреждение со спортивным уклоном).