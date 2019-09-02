Главы городов восточной части Югры соберутся в Нижневартовске на агломерационный форум "Открытый город"

В Нижневартовске состоится агломерационный форум "Открытый город". На него съедутся 150 участников, в числе которых – главы городов восточной части Югры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Форум пройдет 6 сентября, его инициатор – глава Нижневартовска Василий Тихонов. На масштабную встречу уже зарегистрировались 150 участников. Ожидается, что мероприятие посетят около 200 человек, среди которых будут руководители городов восточной зоны Югры, работники пресс-служб, главы и сотрудники редакций СМИ муниципальных образований, входящих в Нижневартовскую агломерацию.

Медиафорум "Открытый город-2019" – уникальная площадка для общения, повышения квалификации специалистов и выработки новых форм взаимодействия власти, общественности, журналистов и жителей Нижневартовска, Мегиона, Лангепаса, Радужного, Стрежевого, Покачи, Излучинска. Организаторами выступили нижневартовское отделение Союза журналистов России, телекомпания "Самотлор", газеты "Варта" и "Местное время" при поддержке мэрии столицы Самотлора.

Образовательная часть медиафорума будет поделена на две секции, "Город" (для представителей органов власти) и "Медиа" (для руководителей и журналистов редакций СМИ, работников пресс-служб). Во время панельных дискуссий и образовательных лекций выступят эксперты в области муниципального управления и медиа, которые расскажут о новых форматах коммуникаций в сфере общественных отношений.